Минобороны Японии: СВО потрясла основы международного порядка

В Минобороны Японии полагают, что решение России начать военную операцию на Украине потрясло основы международного порядка и рассматривается как наиболее значительная и прямая угроза безопасности в европейском регионе.

Так говорится в новом варианте Белой книги обороны Японии, которую выпустило Минобороны страны, пишет РБК. В японском военном ведомстве считают, что "если терпеть" такие действия со стороны Москвы, это может послать ложный сигнал о том, "что односторонние изменения статус-кво силой приемлемы в других регионах, включая Азию". В связи с этим, отмечается в документе, "международное сообщество, в том числе Япония, никогда не должно мириться с действиями России".

Белая книга – доклад Министерства обороны Японии, в котором оно дает свое видение текущей обстановки с точки зрения безопасности и угроз для страны. Также в Белой книге содержатся сведения о силах обороны Японии, принципах и способах обеспечения ее безопасности.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 г. Президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.