Демократическая Республика Конго сообщила о вторжении войск Руанды

Африку продолжает лихорадить. После сообщений о госперевороте в Нигере стало известно о попытке вторжения вооруженных сил Руанды в Демократическую Республику Конго (ДРК). Ранее власти республики заявляли, что Руанда хочет ввести в соседнюю страну войска под предлогом борьбы с повстанцами, передает РБК.

В 2021 году повстанцы из Руанды начали вести активные боевые действия на границе ДРК и Руанды. Власти двух стран обвиняют друг друга в поддержке воюющих повстанцев (группы сепаратистов формируются по национальному признаку).

Примечательно, что внешнеполитическое руководство обеих стран сейчас находится в Санкт-Петербурге – на форуме "Россия – Африка". ДРК представляют вице-премьер и министр обороны, Руанду – министр иностранных дел.