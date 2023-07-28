28 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд оставил в СИЗО двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске

Челябинский областной суд оставил под арестом двух фигурантов уголовного дела об убийстве подростка у ТРК "Космос".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, обосновывая тем, что обвиняемые не намерены скрываться. В СИЗО они пробудут до 10 сентября.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. По уголовному делу задержаны семь человек. Все они являются уроженцами Таджикистана. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался.

Теги: подросток, убийство, суд, арест,


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