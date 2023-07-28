Politico: США направят на Украину танки Abrams в сентябре

Поставки американских танков M1A1 Abrams на Украину должны начаться в сентябре, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в августе несколько танков будут направлены в Германию для модернизации, после чего будут переданы Киеву.

Ранее в США сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1. Решение объяснено тем, что технику более старой модификации доставят уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях, в то время как поставка M1A2 ожидалась только через год.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что целью Москвы станет любой груз из-за рубежа в Киев, содержащий вооружение.