28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Бастрыкин потребовал доклад об аварийном доме в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту возможного нарушения прав жителей Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в столице Урала жильцы аварийного дома ждут расселения уже больше четырех лет. Сообщается, что администрация сможет расселить их только в 2025 году. Однако уже сейчас проживать в этом аварийном доме невозможно.

По данному факту СК России по Свердловской области проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о предварительных результатах проверки.

Напомним, ранее глава СКР поручил доложить о "резиновых квартирах" с мигрантами в Екатеринбурге.

Теги: Бастрыкин, дом, доклад, Екатеринбург


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