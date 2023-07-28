28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Вблизи Москвы сбит беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны.

Разрушений и пострадавших нет, написал Собянин в своем telegram-канале. По данным Минобороны, утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен, разрушений нет.

Напомним, это не единственная подобная атака за последнее время. Около 4 утра 24 июля Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что удары были нанесены по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. По предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами. До этого, в конце мая 2023 г. была аналогичная атака. Следственный комитет России возбудил тогда уголовные дела после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".

"В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве", - заявили в СКР.

Теги: Москва, БПЛА, беспилотник, Сергей Собянин, Московская область


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