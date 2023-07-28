В Екатеринбурге простились с героически погибшим военкором Ростиславом Журавлевым

В Екатеринбурге простились с военным корреспондентом РИА "Новости", нацболом* Ростиславом Журавлевым. 22 июля он погиб, будучи на 35-м году жизни, в зоне спецоперации в Запорожской области, когда снимал репортаж о применении Украиной запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов. Как раз в результате одного из таких обстрелов журналист и получил смертные ранения.

Церемония прощания состоялась в Окружном доме офицеров, на ней присутствовало около 100 человек, о Ростиславе отзывались исключительно как о герое и настоящем воине, который храбро выполнял свой журналистский долг. Военкор родился в Екатеринбурге (тогда Свердловске), и желанием матери, известного на Урале члена КПРФ Людмилы Журавлевой, было похоронить его именно на малой родине.

Пришли отдать дань памяти полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава уральской столицы Алексей Орлов. Владимир Якушев во время церемонии вручил Людмиле Журавлевой Орден Мужества, указ о награждении которым погибшего военкора накануне подписал Владимир Путин. Ростислава похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Многим Ростислав Журавлев известен как военный корреспондент и именно к этой деятельности больше всего стремился он сам, но редакции Накануне.RU, с которой журналист тоже в свое время сотрудничал, больше всего запомнится его репортаж в формате путевых заметок, когда он решил пройти пешком от Тюмени до Екатеринбурга.

В нем Журавлев раскрывал нам не телевизионную Россию — ведь между двумя довольно обеспеченными городами, находящимися близко друг от друга, лежала если не социальная пропасть, то уж точно территория больших контрастов. В глубинке практически нет работы, и многие вынуждены выживать на пособия — по безработице или на пенсию, которую как раз тогда, в 2018 году, власти решили "взять и отменить".

Таким и запомнится нам Ростислав Журавлев: своим журналистским дон-кихотством, постоянным поиском и желанием быть на острие, а как гражданин своей страны — национал-большевистскими* убеждениями, от которых не отказывался до конца дней.

У Ростислава остались жена и двое сыновей. Соболезнуем родным и близким и скорбим вместе с ними.

*Национал-большевистская партия запрещена в РФ