28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне стали переходить на продукты премиальных торговых марок

В России покупатели стали охотнее приобретать продукты питания более дорогих собственных торговых марок сетей (СТМ).

Это средний и премиальный сегменты. Продажи таких товаров увеличились в большинстве крупных категорий продовольствия, тогда как экономичный сегмент сокращался, выяснили аналитики NielsenIQ.

Максимальный темп роста зафиксировали в мясе, колбасах, твердом, а также в мягком и плавленом сырах, пастеризованном молоке, пиве, воде и печенье. В большинстве перечисленных категорий частные марки в основном представлены эконом-сегментом, с которого традиционно начинается развитие СТМ. На заре развития частных марок их ролью было создание так называемой "первой цены" в категории, то есть самого дешевого товара. Отсюда возник стереотип о том, что товары СТМ имеют низкое качество. Однако в последнее несколько лет тренд изменился на противоположный.

Как отмечают эксперты, с уходом ряда зарубежных брендов роль СТМ получила новое прочтение, и начался процесс замещения товаров из среднего и высокого ценовых сегментов товарами под марками сетей, которые теперь успешно конкурируют с брендами из премиальных ниш, подчеркнул эксперт, сообщают "Известия".

Теги: продукты, продовольствие


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