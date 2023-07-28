Впервые за несколько лет в России выросло число ДТП

В России впервые за последние несколько лет увеличилось количество автомобильных аварий.

За первое полугодие произошло 56 тыс. 228 аварий, что на 3,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Жертвами с начала года стали 5 тыс. 908 человек (+2,9%), 71 тыс. 46 человек (+3,6%) получили травмы.

В каждом восьмом дорожно-транспортном происшествии виновны водители, нарушившие правила дорожного движения. Резко увеличилось количество аварий со средствами индивидуальной мобильности, а также количество происшествий с участием несовершеннолетних водителей.

Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается в республиках Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Костромской и Ярославской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом отмечается сокращение ДТП, произошедших по вине нетрезвых автомобилистов. С начала 2023 года число таких происшествий уменьшилось еще почти на 20% (5022 аварии за первое полугодие), сообщают "Известия".

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