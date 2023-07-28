Банки приступили к повышению ставок по депозитам

28 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банки приступили к повышению ставок по депозитам

Банки в России приступили к увеличению доходности вкладов после повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 8,5% на заседании ЦБ 21 июля.

Девять из топ-20 финансовых организаций подняли ставки до 11%. При этом средний процент по депозитам составляет 6,9–7,84%. Как считают эксперты, условия по займам также могут ужесточаться вслед за монетарной политикой регулятора. Такие изменения должны сделать сбережения более привлекательными, а кредиты — менее интересными для граждан, что должно сдержать рост инфляции.

В настоящее время наблюдается рост кредитования, и банки нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов. Это заставляет их повышать ставки по депозитам. Отдельные предложения по депозитам могут зафиксировать двузначную доходность, поскольку инфляция все еще ускоряется, а банки закладывают в стоимость своих продуктов вероятность дальнейшего роста ключевой на заседании Центробанка РФ 15 сентября, сообщают "Известия".

Напомним, после решения Центробанка России поднять ключевую ставку с 7,5 до 8,5% кредитные учреждения начали повышать ипотечные ставки.

Теги: банки, депозиты, ЦБ РФ, ключевая ставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2023 04:00 Мск Российские банки приступили к повышению ставки по ипотеке
Ранее 25.07.2023 04:00 Мск В России наблюдается рекордный спрос на ипотеку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети