Банки приступили к повышению ставок по депозитам

Банки в России приступили к увеличению доходности вкладов после повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 8,5% на заседании ЦБ 21 июля.

Девять из топ-20 финансовых организаций подняли ставки до 11%. При этом средний процент по депозитам составляет 6,9–7,84%. Как считают эксперты, условия по займам также могут ужесточаться вслед за монетарной политикой регулятора. Такие изменения должны сделать сбережения более привлекательными, а кредиты — менее интересными для граждан, что должно сдержать рост инфляции.

В настоящее время наблюдается рост кредитования, и банки нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов. Это заставляет их повышать ставки по депозитам. Отдельные предложения по депозитам могут зафиксировать двузначную доходность, поскольку инфляция все еще ускоряется, а банки закладывают в стоимость своих продуктов вероятность дальнейшего роста ключевой на заседании Центробанка РФ 15 сентября, сообщают "Известия".

Напомним, после решения Центробанка России поднять ключевую ставку с 7,5 до 8,5% кредитные учреждения начали повышать ипотечные ставки.