РКЦ "Прогресс": первый пуск метановой ракеты "Амур" планируется в 2028-2030 годах

Первый пуск российской перспективной метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" с возвращаемой ступенью может состояться в 2028-2030 годах.

Как заявил заместитель генерального директора Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) по развитию Даниил Субботин, в настоящее время осуществляется техническое проектирование, после чего состоится разработка конструкторской документации и испытания, а затем - полет.

На космодром "Восточный" отправилась группа специалистов во главе с представителями Роскосмоса, которая проводит рекогносцировку. Им предстоит смотреть на возможное размещение инфраструктуры для возвращаемой ступени. Речь идет о выборе основных и запасных площадок, сообщает ТАСС.

В Роскосмосе рассчитывают, что первой ступени ракеты, работающей на сжиженном метане и кислороде, будет хватать примерно на десять запусков. Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что многоразовая первая ступень ракеты-носителя "Амур-СПГ" – шаг в правильном направлении.