В России предложено поднимать демографию за счет лечения бесплодных пар

Для улучшения демографической ситуации в России необходимо сосредоточиться на борьбе с бесплодием.

Как сообщили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, с ним как минимум 15% пар репродуктивного возраста во всем мире. На улучшение демографической ситуации, как в России, так и в других странах, могут повлиять несколько факторов. К ним относятся развитие репродуктологии, геномных и клеточных технологий. К эффективным мерам исследователи отнесли включение вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе услуги по хранению яйцеклеток и сперматозоидов, в систему государственного медицинского страхования.

Как сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, ЭКО – это всего лишь одна из мер по повышению рождаемости, к тому же весьма дорогостоящая. По ОМС доступны четыре процедуры ЭКО, каждая процедура обходится примерно в 100 тыс. руб. Сумма за комплекс процедур может достигать до 500 тыс. руб. при наличии неудачных попыток, указала эксперт.

Исследователи из ВШЭ отметили, что эффективность экстракорпорального оплодотворения пока низкая: только один из трех циклов заканчивается беременностью. Несмотря на это, ЭКО остается наиболее распространенной технологией и популярность процедуры будет только расти.

Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.

Падение коэффициента рождаемости исследователи связывают с переходом к индустриальному и постиндустриальному обществу. Следствием этого становится увеличение среднего возраста родителей при рождении ребенка. По данным Минтруда, в России он вырос с 24 лет и восьми месяцев в 1995 году до 26 лет и семи месяцев в 2022 году. По данным переписи населения 2020–2021 гг., 4,5 млн россиянок фертильного возраста не имеют ни одного ребенка: в частности, нет детей у 2 млн женщин до 24 лет, 1 млн 25–29 лет (остальные старше).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что демографические особенности 90-х годов привели к существенному сокращению рождаемости – на 39% (4,6 млн человек) и сказались на воспроизводстве населения в последние годы.