В России утвержден обновленный перечень параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли утвердило обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.

Как заявил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков, он уже утвержден и в ближайшее время будет направлен Минюст РФ. Отмечается, что работа над списком продолжается, новый перечень может появиться уже через два-три месяца, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минпромторг рассматривает возможность ограничения параллельного импорта более чем 20 брендов электроники, включая такие как Acer, IBM, Dell и др. Уже подготовлен соответствующий нормативный акт.