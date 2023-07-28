28 Июля 2023
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Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

СК заинтересовался вспышкой кишечной инфекции в лагере в Удмуртии

Следователи инициировали проверку из-за вспышки острой кишечной инфекции в лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, речь идет о легкой форме заболевания. В целях изоляции заболевших, среди которых как дети, так и сотрудники лагеря, в ближайшее время планируется госпитализация в медицинское учреждение.

По данным прокуратуры Удмуртии, число пострадавших увеличилось до 23 человек.

Напомним, в Якутске 12 человек получили пищевое отравление после употребления еды из службы доставки.

Теги: Удмуртия, отравления


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Ранее 27.07.2023 11:19 Мск Жители Якутска массово отравились едой из службы доставки

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