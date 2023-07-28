28 Июля 2023
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Фото: пресс-служба РМК

В России могут появиться квоты для детей ветеранов СВО в частных детсадах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой о пересмотре безвозмездных квот в 10% для зачисления детей ветеранов боевых действий, в том числе специальной военной операции, в частные детсады и школы.

С соответствующим предложением она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минфина Антону Силуанову. Как указала депутат, в стране продолжается развитие системы частных учебных заведений, в особенности школ и детских садов. Так, в сентябре прошлого года численность учащихся частных школ достигла 200 тыс. против 175 тыс. годом ранее. При этом Лантратова указала на дорогостоящее и недоступное обучение в таких школах.

Также депутат заявила, что инициативой предполагается компенсировать бизнесменам часть недостающего дохода из федерального бюджета, а размер этих компенсаций "должен носить разумный характер", сообщает ТАСС.

Теги: СВО, детсады, школы, квоты


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