28 Июля 2023
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Фото: скриншот с телеканала RT

Бут: Необходимо создать альтернативную систему расчетов со странами Африки

Необходимо очень быстро строить альтернативную систему расчётов с компаниями Африки.

Как сообщил член ЛДПР Виктор Бут на саммите "Россия-Африка", многие банки в Африке избегают работы с Россией, завися от работы западного финансового сектора. "Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов", - заявил он.

Как считает общественный деятель, необходимо обеспечить российско-африканскую торговлю не только платежными механизмами, но и соответствующими гарантиями, а также понятной системой кредитования торговых операций для российских производителей. "Чтобы любая российская компания, например, в Ульяновске, которая хочет поставить в Африку уазики или нашу авиационную технику, другое оборудование, могла обратиться в банк, и банк бы сказал: у нас есть система не просто расчётов, а ещё и страховок, и гарантий. И система экспортного кредитования для поставок в Африку. Это очень и очень важно", - заявил Бут.

"Многие компании и с Сибири, и с Дальнего Востока, я уж не говорю про Поволжье – Самарскую область, Ульяновскую область – заинтересованы в том, чтобы найти новые рынки сбыта. Если начнется системная работа, будут созданы базовые условия, очень многие наши компании самостоятельно найдут свои возможности на африканском рынке, и тогда мы уже на государственном уровне сможем усилить не только свое присутствие, но и свое влияние на континенте", - указал член ЛДПР, сообщает РИА "Новости".

Теги: Бут, Африка, финансы


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