Слуцкий: Переговоры с Украиной сейчас невозможны

Переговоры с Украиной сейчас невозможны.

Как сообщил на форуме "Россия-Африка" председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, дело в том, что ранее Киев их использовал для затягивания времени, а потом отказался от этой идеи. "Нет. И не по нашей вине", - ответил парламентарий на вопрос о том, возможны ли сейчас переговоры с бывшей советской республикой.

Он напомнил, что был одним из переговорщиков с Украиной, назначенных президентом РФ в 2022 году. "Тогда войска были отведены с киевского, с черниговского направлений, а дальше Зеленский рассказал, что все переговоры и в рамках Минского формата затягивали время", - сообщил депутат.

"Когда они поймут, что проигрывают, они запросят переговоры. А пойдем ли мы на них, мы будем решать сами", - отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова во второй раз опровергла информацию о "тайных переговорах" между отставными американскими чиновниками и российскими дипломатами в апреле этого года по поводу Украины.