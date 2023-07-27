Россия и Уганда могут запустить совместное производство спутников

Президент Уганды Йовери Мусевени предложил России запустить совместное производство спутников. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным глава государства отметил, что был бы рад такому сотрудничеству.

"Мы можем подготовить больше специалистов здесь в России, таким образом мы выйдем на строительство нашего собственного спутника. Будем очень рады, если Россия решит сотрудничать с нами по вопросу производства спутников", - заявил Мусевени на переговорах с Путиным. Встреча транслировалась на телеканале "Россия 24".