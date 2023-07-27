27 Июля 2023
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Пропавшую в Екатеринбурге 8-летнюю школьницу нашли живой

В Екатеринбурге завершились поиски 8-летней Киры Б. Девочка пропала в среду 26 июля около 10 утра, после того как она ушла из дома ее никто не видел.

"Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!" - пишут в СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области.

Ранее следственным комитетом была организована процессуальная проверка по факту исчезновения ребенка. Была истребована необходимая характеризующая информация в отношении школьницы и членов ее семьи. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Теги: полиция, девочка, розыск, Екатеринбург


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Ранее 27.07.2023 15:56 Мск В Екатеринбурге исчезла 8-летняя девочка. Полиция просит помочь в розыске

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