27 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Военный, пытавшийся совершить теракт на корабле Черноморского флота, дал признательные показания

Задержанный сотрудниками ФСБ украинский агент дал признательные показания и рассказал о "своем работодателе" и что ему обещали за успешное выполнение миссии. Накануне он пытался совершить теракт на корабле Черноморского флота. Видео с признанием опубликовала пресс-служба ФСБ.

"С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован Службой безопасности Украины. <...> В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт, за успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства", — признался мужчина.

Он также добавил, что получал указания от СБУ не напрямую, а через знакомую с Украины. Помимо этого, как и подозревали в ФСБ, задержанный передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в СВО.

Сегодня ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты. У завербованного украинской спецслужбой военнослужащего ВМФ России изъяты два взрывных устройства общей массой в 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая по заданию украинских спецслужб данные об объекте критической инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению теракта", подозреваемой грозит до 10 лет колонии.

Теги: ФСБ, корабль, теракт, Черноморский флот


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Ранее 27.07.2023 13:41 Мск ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

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