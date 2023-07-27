27 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В селах Астраханской области построили еще семь новых медучреждений

Сразу семь новых медучреждений построили в отдаленных районах Астраханской области. Это врачебные амбулатории в сёлах Тамбовка Харабалинского района, Растопуловка и Бирюковка Приволжского района, Солёное Займище и Старица Черноярского района, посёлке Наримановский.

фап, сельская амбулатория(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Кроме того, был достроен кабинет общеврачебной практики в селе Замьяны Енотаевского района. Сейчас все они проходят процедуру медицинского лицензирования, после чего начнут принимать пациентов.

"Первая медицинская помощь должна быть в шаговой доступности. В нашем регионе, где большая часть населения проживает в сельской местности, особенно важно решить эту задачу. Помогает нам в этом национальный проект "Здравоохранение", - отмечает в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

фапы, медицинские учреждения, здравоохранение(2023)|Фото: astrobl.ru

При этом, работа по этому направлению развития регионального здравоохранения продолжается.  В следующем месяце подрядчик сдаст еще два ФАПа в селах Тулугановка и Калинино Володарского района.

Теги: фапы, медицинская помощь, игорь бабушкин, сельская местность


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