Филиал МГУ могут построить в Африке

МГУ имени Ломоносова намерен продолжать строить свои филиалы, и следующим местом может стать Африка. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

"Мне задает вопросы пресса, а не сделать ли похожий университет где-то в африканской стране. Мы за, надо обсудить как это сделать", - заявил Садовничий во время форума "Россия-Африка".

Он также предложил странам континента вступить в "Три миссии университета" - рейтинг вузов, созданный в 2017 году.

Напомним, что помимо Москвы, филиалы МГУ также находятся в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Таджикистане и Китае.