27 Июля 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Ярмарка, гастрономический фестиваль, выставки-дегустации: Владимирская область в сентябре примет Международный форум потребительской кооперации

Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига и председатель правления Центросоюза России Мария Бекетова провели выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению Форума потребительской кооперации «Кооперация: время, традиции, люди».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Международный форум потребительской кооперации будет проводиться во Владимирской области с 6 по 9 сентября поэтапно в двух городах – Суздале и Владимире. Регион примет эстафету от нижегородцев, где мероприятия форума будут проходить с 1 по 3 сентября.

Мария Бекетова проинформировала, что в деловой и выставочной программах примут участие кооператоры из более чем 20 регионов России.

«Международный форум потребительской кооперации – значимое событие для региона, и подготовка к нему – на постоянном контроле у Губернатора Александра Александровича Авдеева. Во Владимирской области накоплен большой опыт конструктивного взаимодействия с предпринимательским и кооперативным сообществом. У жителей и гостей Владимира и Суздаля будет уникальная возможность познакомится с лучшими кооперативными продуктами и товарами России», – подчеркнул Александр Ремига.

александр ремига(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Ярким событием форума станет широкая ярмарка, где жителям и гостям Владимира будет представлена продукция кооператоров из разных регионов страны. Кроме того будут организованы гастрономический фестиваль и выставка-дегустация продукции дикоросов.

заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Участники оргкомитета также обсудили деловую программу форума, работу по подготовке пленарного заседания и тематических сессий, способствующих развитию предпринимательской и кооперативной деятельности в туристической отрасли.

Теги: международный форум потребительской кооперации, ярмарка, гастрономический фестиваль


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