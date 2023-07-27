Военнослужащие из Владимирской области отбыли на службу по контракту

На этой неделе более 70 жителей Владимирской области из всех муниципалитетов региона заключили контракт с Минобороны на военную службу и отбыли в учебные подразделения для отработки боевых навыков, сообщает пресс-служба правительства области. Традиционно торжественные отправки прошли на площадке около Дома культуры молодёжи областного центра.

Представитель Западного военного округа Министерства обороны России Радик Карсанов пожелал военнослужащим мужества, бесстрашия и уверенности в своих силах.

Напутствовал бойцов и министр региональной безопасности Сергей Полузин: «Вы вспомните полученные ранее навыки, обретёте новые. Но важно также «перестроить» свои мысли, свою голову. Никакого бездумного героизма, точное выполнение приказов командиров – вот ваша главная задача. На нашей стороне правда и мы победим!»

Он также отметил, что на каждой отправке бойцам выдают комплекты военной формы и обуви. «Губернатор Александр Авдеев постоянно контролирует материально-техническое обеспечение наших военнослужащих. Главам муниципальных образований поставлена задача оказывать содействие в работе с контрактниками. И они полностью погружены в эту тему, на всех уровнях власти делается всё, чтобы бойцы служили подготовленными и с победой вернулись к своим семьям», – подчеркнул Сергей Полузин.

«Это обдуманное решение. Всегда хотел служить в рядах российской армии. У меня многие знакомые служат. А кто, если не мы, встанет на защиту Родины? Уверен, всё будет хорошо. По-другому и быть не должно!» – прокомментировал военнослужащий Андрей из Коврова.

«У меня в Великую Отечественную воевал дед, изгонял врага с нашей земли. Иду служить ради мирных жителей, ради молодёжи, наших детей, их нужно защитить теперь. И поэтому настроение у меня хорошее, боевое», – поделился Иван из Суздаля.

Напомним, записаться на службу по контракту можно любым удобным способом – обратиться в военкомат по месту жительства, в отделение МФЦ или управление социальной защиты в своём городе, прийти к главе сельского поселения или района. Подать заявку на службу можно через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или ресурсе службапоконтракту.рф. Подробную информацию можно получить по телефону военного комиссариата Владимирской области: +7 (4922) 40-15-88 или в областном пункте отбора на службу по контракту по адресу: г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, 92.