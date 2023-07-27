27 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Следователи организовали проверку после пропажи 8-летней девочки в Екатеринбурге

Следственным комитетом организована процессуальная проверка по факту исчезновения 8-летней Киры Б. из Екатеринбурга. Последний раз девочку видели 26 июля - около 10 часов утра она ушла из дома на улице Латвийская, 36.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, в рамках проверки следователи выполняют весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Опрашиваются родственники и знакомые ребенка, осматривается место, где девочку видели в последний раз. Помимо этого, истребована необходимая характеризующая информация в отношении школьницы и членов ее семьи. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

"Полиция Екатеринбурга разыскивает Киру 2015 года рождения (8 лет). На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Приметы разыскиваемой: рост 110 см; худощавое телосложение; волосы русые; глаза карие. На момент ухода была одета в голубые джинсы, розовую кофту, темно-синие кроссовки с надписью. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о её местонахождении, сообщить необходимые сведения по телефону в Екатеринбурге: +7(343)356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6), либо по линии "02" (102 по мобильному телефону)", - добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Теги: полиция, девочка, розыск, Екатеринбург, СКР, проверка


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Развитие сюжета:

Ранее 27.07.2023 20:38 Мск Пропавшую в Екатеринбурге 8-летнюю школьницу нашли живой

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2023 15:56 Мск В Екатеринбурге исчезла 8-летняя девочка. Полиция просит помочь в розыске

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