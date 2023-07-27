Военкор Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно

Военный корреспондент Ростислав Журавлев, погибший в Запорожской области, награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Помимо него, орденом Мужества награждены фотокор МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский, корреспондент "Известий" Роман Польшаков, и оператор "Известий" Дмитрий Шиков. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", - говорится в документе.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявили, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. В ЮНЕСКО призвали расследовать обстоятельства гибели Журавлева.

Журналиста похоронят в эту пятницу, 28 июля, в его родном Екатеринбурге. Прощание с Ростиславом пройдет в Доме журналистов на улице Клары Цеткин, 1. Гражданская панихида начнется в 11:00. Затем состоятся похороны с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Будут почетный караул и салют.