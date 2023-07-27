Верховная Рада Украины лишила депутата мандата за отдых на Мальдивах

Депутаты Верховной Рады Украины лишили своего коллегу Юрия Аристова мандата за отдых на Мальдивах во время военного конфликта.

Аристов входил во фракцию "Слуга народа".

Аристов был замечен в пятизвездочном отеле на Мальдивах в середине июля. Об этом сообщили украинские СМИ, после чего фракция начала проверку. Проверку командировочных документов депутата провела и СБУ. В итоге на Аристова возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Он, по версии спецслужбы, указал ложные сроки, цели и страну выезда. После этого в квартире депутата провели обыск, нашли загранпаспорт с отметками о въезде на Мальдивы.