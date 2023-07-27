На Урале открыли движение по старейшему участку ЕКАД

Дорожники открыли движение по старейшему участку ЕКАД в 9,9 км, соединяющему Челябинский и Тюменский тракты и Кольцовскую дорогу. Об окончании реконструкции дорожного полотна сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" — длина последнего этапа реконструкции составила 3,1 км. В ходе работ дорога, проложенная еще в 90-ых была расширена до 4 полос с разделением встречных потоков транспорта.

"Общая стоимость реконструкции составила 5,3 млрд рублей. Из них 4,3 млрд составило федеральное софинансирование. По сути этот участок связывает в единую транспортную схему большинство логистических центров, находящихся в границах Екатеринбургской городской агломерации", — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Конфигурация транспортной схемы также была изменена, чтобы люди свободно могли добраться до садов и поселков "Долинка", "Ласточка", "Солнечный" и "Семь Ключей", расположенных вдоль реконструируемого участка. Параллельно ему также проложен проезд с тротуаром и освещением. По словам начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова этот участок стал самым дорогостоящим на ЕКАДе.

"Здесь уложено 96 тыс. кв.м. современного покрытия, почти 6 тыс. погонных метров барьерных ограждений, 5 тыс. погонных метров шумозащитных экранов. Построено три путепровода, два — над железной дорогой и один — на транспортной развязке, мост через реку Исеть, транспортная эстакада протяженностью 563 метра. Плюсом строители перенесли линии электропередач, сети водопровода и канализации, газопроводы и линии связи", — добавил Данилов.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в августе ко Дню города. Это станет одним из подарков на 300-летний юбилей Екатеринбурга.