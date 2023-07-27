27 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: све.рф / Борис Ярков

На Урале открыли движение по старейшему участку ЕКАД

Дорожники открыли движение по старейшему участку ЕКАД в 9,9 км, соединяющему Челябинский и Тюменский тракты и Кольцовскую дорогу. Об окончании реконструкции дорожного полотна сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" — длина последнего этапа реконструкции составила 3,1 км. В ходе работ дорога, проложенная еще в 90-ых была расширена до 4 полос с разделением встречных потоков транспорта.

Открытие участка ЕКАД(2023)|Фото: све.рф / Борис Ярков

"Общая стоимость реконструкции составила 5,3 млрд рублей. Из них 4,3 млрд составило федеральное софинансирование. По сути этот участок связывает в единую транспортную схему большинство логистических центров, находящихся в границах Екатеринбургской городской агломерации", — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Конфигурация транспортной схемы также была изменена, чтобы люди свободно могли добраться до садов и поселков "Долинка", "Ласточка", "Солнечный" и "Семь Ключей", расположенных вдоль реконструируемого участка. Параллельно ему также проложен проезд с тротуаром и освещением. По словам начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова этот участок стал самым дорогостоящим на ЕКАДе.

Открытие участка ЕКАД(2023)|Фото: све.рф / Борис Ярков

"Здесь уложено 96 тыс. кв.м. современного покрытия, почти 6 тыс. погонных метров барьерных ограждений, 5 тыс. погонных метров шумозащитных экранов. Построено три путепровода, два — над железной дорогой и один — на транспортной развязке, мост через реку Исеть, транспортная эстакада протяженностью 563 метра. Плюсом строители перенесли линии электропередач, сети водопровода и канализации, газопроводы и линии связи", — добавил Данилов.

Открытие участка ЕКАД(2023)|Фото: све.рф / Борис Ярков

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в августе ко Дню города. Это станет одним из подарков на 300-летний юбилей Екатеринбурга.

Теги: ЕКАД, дорога


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