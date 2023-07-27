27 Июля 2023
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Фото: Артем Ковалев / Wikimedia

Украинскую саблистку дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ пожать руку россиянке

Украинскую саблистку, олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира в Милане за отказ пожать руку сопернице, представительнице России Анне Смирновой, которая выступала на турнире под нейтральным флагом.

В 1/32 финала Харлан победила россиянку, но после поединка не стала пожимать руку Смирновой. Когда та шагнула к победительнице с протянутой рукой, украинка выставила в направлении российской фехтовальщицы саблю и что-то эмоционально ей сказала. После этого Харлан покинула фехтовальную дорожку. Российская спортсменка подала жалобу и еще около часа ждала Харлан на дорожке. В итоге судьи разрешили ей покинуть площадку.

Хотя Харлан победила Смирнову, в следующем туре, где она должна была встретиться со спортсменкой из Болгарии, ей засчитали техническое поражение.

Ольга Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, двухкратная чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта.

Теги: ольга харлан, анна смирнова, фехтование, спорт, чемпионат мира


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