Наталья Мартынюк назначена заместителем руководителя Челябинского УФАС

Заместителем руководителя Челябинского УФАС с 1 августа назначена Наталья Мартынюк. Соответствующий приказ подписан руководителем ФАС Максимом Шаскольским, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Наталья Мартынюк работает в УФАС с 2009 года. С 2020 года занимала должность начальника административно-финансового отдела.

Мартынюк будет курировать вопросы содействия службы развитию конкуренции на территории региона, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, соблюдения рекламного законодательства, адвокатирования конкуренции и профилактики нарушений действующего законодательства, совершенствования цифровых технологий в деятельности службы и клиентоцентричного подхода.