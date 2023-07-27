Избирком зарегистрировал всех кандидатов на участие в выборах губернатора Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала всех четырех кандидатов, выдвинутых для участия в выборах на пост губернатора региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин, передает корреспондент Накануне.RU.

Документы для регистрации на участие в выборах главы региона подали действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Владимир Пискайкин.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября.