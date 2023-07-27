ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам с беспилотными катерами ВСУ

ВС России нанесли удары по пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины, а также местам хранения вооружения и техники, которые Украине поставили страны Запада. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. По данным ведомства, целями стали аэродромы, пункты управления и дислокации ВСУ, сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Также стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.