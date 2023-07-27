В МИД Уганды высказались о решении России по зерновой сделке

Глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия – Африка, полагает, что принятое российскими властями решение о прекращении участия в зерновой сделке можно понять на фоне сообщений о ее неэффективности. По его словам, первоначальная цель зерновой сделки заключалась в оказании помощи самым обездоленным, и по его мнению, в этом отношении самыми обездоленными были африканские страны.

"Мы начинаем слышать, что, в конце концов, сделка не сыграла той существенной роли, какая изначально предполагалась", - сказал РИА Новости Одонго.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

Утром 17 июля 2023 г. посольство РФ в Белоруссии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорилось, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их.