В Екатеринбурге исчезла 8-летняя девочка. Полиция просит помочь в розыске

Всю полицию Екатеринбурга задействовали в розыске пропавшей 8-летней девочки. Силовики обращаются за помощью к жителям.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается Кира Б. 2015 года рождения. Вчера, 26 июля, около 10 часов утра девочка ушла из дома на улице Латвийская, 36, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции.

Приметы разыскиваемой девочки: рост 110 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. На момент ухода была одета в голубые джинсы, розовую кофту и темно-синие кроссовки с надписью.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении Киры, сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6), либо 02 (102 по мобильному).