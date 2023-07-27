В Алатыре заменят оборудование, из-за которого сегодня произошел пожар

В ТРЦ Алатырь рассказали о пожаре, из-за которого сегодня пришлось эвакуировать 300 человек. Как сообщили Накануне.RU в администрации торгово-развлекательного центра, последствия происшествия устранены, Алатырь работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня днем на первом этаже в торговом помещении загорелось растительное масло во фритюрнице. Огонь был потушен персоналом до прибытия спасателей. В Алатыре рассказали, что огонь не успел выйти за границы 1 кв.м. Причиной возгорания стала неисправность фритюрницы у арендатора помещения "Магнит - Экстра". Оборудование полностью заменят, а специалисты проведут аудит пожарной безопасности.

"Все противопожарные системы отработали в штатном режиме, на период тушения из ТРЦ были эвакуированы посетители и персонал. Приносим извинения за неудобства. Администрация ТРЦ Алатырь следует всем правилам в обеспечении безопасности посетителей центра, так как это основополагающее для нас", - добавили в администрации торгового центра.