Во Владимирской области тестируют мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений в сфере благоустройства и содержания территорий

Владимирским журналистам сегодня рассказали о проведении в регионе бесплатного тестирования автономного мобильного комплекса нейросетевой видеоаналитики нарушений на территории населённых пунктов. Подробностями поделился начальник инспекции государственного административно-технического надзора Владимирской области Виктор Шурыгин, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С 2021 года вступил в силу федеральный закон, который запретил контрольно-надзорную деятельность инспекциям административно-технического надзора. Мы перестроили свою деятельность: в основном, работаем по обращениям граждан. Однако теперь есть определённые сложности в организации работы. Но у нашего Губернатора Александра Александровича Авдеева позиция другая: нужно качественно обеспечивать чистоту, порядок, благоприятную экологическую ситуацию в городах и поселениях региона. Мы изучили опыт Московской области в части изменения структуры и полномочий, коллеги пошли нам навстречу», – сообщил Виктор Шурыгин.

В течение трех дней в регионе будет работать в тестовом режиме безвозмездно предоставленное оборудование, разработанное отечественной компанией «Софтлоджик Рус», которое разместили на автомобиле «Москвич». Причем, уже первый день тестирования принёс результаты.

«Вчера комплекс работал во Владимире, сегодня поедет в Собинский район, завтра – в Гусь-Хрустальный и Судогду. За один день было зафиксировано 1420 дефектов. В первую очередь, это переполнение мусорных бункеров, захламление контейнерных площадок и прилегающих территорий, парковка машин в неположенном месте, незакрытые и повреждённые люки, незаконные рисунки и вывески на домах, недолжное содержание рекламных конструкций, строительный мусор на проезжей части. Самое главное, эта система позволяет работать в рамках существующего законодательства РФ, выявлять нарушения и привлекать нарушителей к ответственности», – отметил руководитель ведомства.

После доработки нормативно-правовой базы в части наделения региональной госинспекции дополнительными полномочиями планируется закупить такой мобильный комплекс для нужд Владимирской области. Его стоимость – около 2 млн рублей.