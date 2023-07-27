На Южном Урале местный житель получил 9 лет колонии за убийство бывшей жены

Жителя Челябинской области приговорили к 9 годам в колонии строгого режима за убийство бывшей жены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также он должен выплатить потерпевшей стороне 1 млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда и расходы на погребение.

Тело женщины со следами удушения было обнаружен в лесном массиве. По версии следствия, в начале декабря прошлого года в ходе ссоры мужчина убил женщину и принял меры к сокрытию трупа и следов преступления.