Астраханская область досрочно завершила программу переселения из аварийного жилья и приступает к следующему этапу расселения

Астраханская область вошла в число 15 регионов России, которые сумели досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

"Мы перевыполнили план на 19% и обеспечили благоустроенными квартирами 3290 астраханцев на два года раньше. Приступаем к новому этапу", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сейчас в регионе начинают расселять жилой фонд, который признали непригодным для проживания с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. В программу должны войти 945 многоквартирных домов в девяти муниципальных образованиях Астраханской области. При этом в комфортное жилье переедут 13,5 тысяч астраханцев.

"Сделаем всё возможное, чтобы они как можно скорее получили достойные квартиры. Планы масштабные, но уверен, благодаря поддержке Президента России удастся их реализовать" - подчеркнул Игорь Бабушкин.