Астраханская область досрочно завершила программу переселения из аварийного жилья и приступает к следующему этапу расселения

27 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханская область досрочно завершила программу переселения из аварийного жилья и приступает к следующему этапу расселения

Астраханская область вошла в число 15 регионов России, которые сумели  досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Ключи от новой квартиры(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы перевыполнили план на 19% и обеспечили благоустроенными квартирами 3290 астраханцев на два года раньше. Приступаем к новому этапу", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Сейчас в регионе начинают расселять жилой фонд, который признали непригодным для проживания с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. В программу должны войти 945 многоквартирных домов в девяти муниципальных образованиях Астраханской области. При этом в комфортное жилье переедут 13,5 тысяч астраханцев.

новостройка, многоквартирный дом(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Сделаем всё возможное, чтобы они как можно скорее получили достойные квартиры. Планы масштабные, но уверен, благодаря поддержке Президента России удастся их реализовать" - подчеркнул Игорь Бабушкин.

детская площадка, благоустройство(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: аварийное жилье, игорь бабушкин, программа переселения, квартиры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети