В Свердловской области до 2 августа объявлено предупреждение по смогу

Синоптики почти на неделю объявили предупреждение по смогу на Среднем Урале. Оно начнет действовать уже сегодня вечером.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 27 июля и до 20 часов 2 августа на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали свердловчан о смоге из-за горящих лесов. Также спасатели составили ряд рекомендаций, как справиться с сильным запахом гари и максимально себя обезопасить.