27 Июля 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Ямальском районе в реке Обь обнаружено тело неизвестного мужчины

В Ямальском районе в реке Обь обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщает "Север Пресс"

Труп передан сотрудникам МВД для установления личности.

Напомним, в Пуровском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ранее пропавшего без вести местного жителя. В мае 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из стоянки общины Еты-Яля на берегу реки Еркал-Надей-Пур в 200 км к юго-востоку от села Халясавэй Пуровского района исчез мужчина 1974 года рождения.

В ходе поисковых мероприятий в заводи реки Окылькикке было обнаружено тело северянина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Обь, тело


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