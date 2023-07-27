Сотрудница роддома Нижнего Тагила отдала лжеброкерам 1 миллион рублей

Жительница Нижнего Тагила доверилась мошенникам, отдав им сумму в 1 миллион рублей. Злоумышленники представились брокерами и уговорили свердловчанку попробовать заработать на инвестициях, однако вместо этого женщина только залезла в кредитные долги.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское", 51-летней сотруднице местного перинатального центра еще в мае позвонил неизвестный молодой человек и предложил подзаработать. Под диктовку "брокера" тагильчанка зарегистрировалась на инвестиционной площадке и внесла первоначальный взнос. После этого женщина неоднократно общалась с якобы аналитиком компании по фамилии Березин - он, в свою очередь, настоятельно рекомендовал вносить крупные суммы, демонстрируя как быстро растут ее акции.

Мошенническая схема продолжалась два месяца. За это время свердловчанка успела оформить несколько кредитов в различных банках, но когда решила вывести средства, ей сообщили, что в программе сбой и "Центральный Банк" не дает вывод денег. Только тогда потерпевшая заподозрила, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию.

По словам начальника уголовного розыска МУ МВД России "Нижнетагильское" подполковника полиции Константина Буланичева, лучше игнорировать звонки с незнакомых номеров. В другом случае нужно критично относиться к информации от собеседника. Не стоит забывать, что мошенники могут легко подменить телефонный номер и звонить якобы из банка и подразделений правоохранительных органов, номера которых имеются в открытом доступе.