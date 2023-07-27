Сотрудница роддома Нижнего Тагила отдала лжеброкерам 1 миллион рублей

27 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Сотрудница роддома Нижнего Тагила отдала лжеброкерам 1 миллион рублей

Жительница Нижнего Тагила доверилась мошенникам, отдав им сумму в 1 миллион рублей. Злоумышленники представились брокерами и уговорили свердловчанку попробовать заработать на инвестициях, однако вместо этого женщина только залезла в кредитные долги.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское", 51-летней сотруднице местного перинатального центра еще в мае позвонил неизвестный молодой человек и предложил подзаработать. Под диктовку "брокера" тагильчанка зарегистрировалась на инвестиционной площадке и внесла первоначальный взнос. После этого женщина неоднократно общалась с якобы аналитиком компании по фамилии Березин - он, в свою очередь, настоятельно рекомендовал вносить крупные суммы, демонстрируя как быстро растут ее акции.

Мошенническая схема продолжалась два месяца. За это время свердловчанка успела оформить несколько кредитов в различных банках, но когда решила вывести средства, ей сообщили, что в программе сбой и "Центральный Банк" не дает вывод денег. Только тогда потерпевшая заподозрила, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию.

По словам начальника уголовного розыска МУ МВД России "Нижнетагильское" подполковника полиции Константина Буланичева, лучше игнорировать звонки с незнакомых номеров. В другом случае нужно критично относиться к информации от собеседника. Не стоит забывать, что мошенники могут легко подменить телефонный номер и звонить якобы из банка и подразделений правоохранительных органов, номера которых имеются в открытом доступе.

Теги: Нижний Тагил, лжеброкер, мошенник, кредит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети