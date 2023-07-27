Пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха – Путин

ВСУ активизировали боевые действия, основные из них были сконцентрированы на запорожском направлении, заявил Владимир Путин. "Пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха", - сказал президент России в комментарии Первому каналу.

По словам Путина, в последней атаке ВСУ потеряли более 200 человек, потери РФ были в 10 раз меньше.

"Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Он отброшен с большими потерями. 39 единиц [техники], включая 26 танков были уничтожены. Потери — до 200 человек. Без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в десятки раз", - заявил глава государства.