27 Июля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха – Путин

ВСУ активизировали боевые действия, основные из них были сконцентрированы на запорожском направлении, заявил Владимир Путин. "Пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха", - сказал президент России в комментарии Первому каналу.

По словам Путина, в последней атаке ВСУ потеряли более 200 человек, потери РФ были в 10 раз меньше.

"Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Он отброшен с большими потерями. 39 единиц [техники], включая 26 танков были уничтожены. Потери — до 200 человек. Без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в десятки раз", - заявил глава государства.

Теги: контрнаступление, всу, владимир путин


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