27 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский полпред навестил в зоне СВО бойцов из УрФО

Уральский полпред Владимир Якушев во время рабочей поездки в ЛНР встретился с военнослужащими из УрФО, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, навестил раненых, проходящих лечение в госпитале, а также обсудил с главой региона Леонидом Пасечником вопросы, связанные с шефской помощью регионов Уральского федерального округа.

Якушев вручил бойцам памятные знаки и благодарности полпреда за безупречное исполнение воинского долга, проявленные при этом мужество, самоотверженность и глубокий профессионализм в защите интересов Российской Федерации.

"Люди рискуют своей жизнью, выполняют важную задачу. Каждый, кто находится на передовой, должен знать, что там, в тылу вся страна работает над тем, чтобы специальная военная операция завершилась как можно быстрее и завершилась нашей победой", – подчеркнул Владимир Якушев.

Владимир Якушев в зоне СВО(2023)|Фото: Официальный портал полпреда президента в УрФО

Он добавил, что пообщался с бойцами, и взял в работу вопросы, которые они задали. Позже полпред посетил госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции: поговорил с ранеными и вручил медучреждению комплекты аппарата Илизарова. Гуманитарный добровольческий корпус передал госпиталю посылки от жителей регионов Уральского федерального округа. А для поднятия боевого духа и скорейшего выздоровления для пациентов и персонала госпиталя выступила фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Владимир Якушев также обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником участие регионов УрФО в восстановлении жилого фонда и объектов инфраструктуры в городе Краснодоне и Краснодонском районе – территориях, над которыми шефствуют Тюменская и Курганская области. Глава Республики передал слова благодарности уральцам, которые помогают Донбассу.

"Как и в годы Великой Отечественной войны, жители Урала самоотверженным трудом куют Победу, снабжая наших защитников на передовой необходимыми вооружениями и техникой. Владимир Владимирович заверил, что Урал приложит все усилия для того, чтоб наши бойцы не испытывали трудностей!" – сказал Пасечник.

Владимир Якушев, Леонид Пасечник(2023)|Фото: Официальный портал полпреда президента в УрФО

Помимо помощи в восстановлении жилья и инфраструктуры, регионы УрФО регулярно передают для жителей ЛНР гуманитарную помощь, а также занимаются организацией летнего отдыха и оздоровлением детей с подшефных территорий в лагерях Урала, Западной Сибири и в Крыму. Кроме того, благодаря поддержке Курганской области в городе Краснодоне будет благоустроен парк "Молодая гвардия" – проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов благоустройства. Заявку на участие подготовил уральский регион.

Теги: Владимир Якушев, Леонид Пасечник, ЛНР, встреча


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