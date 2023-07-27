Россия бесплатно поставит зерно африканским странам, несмотря на дефицит бюджета - Путин

Россия за свой счет поставит таким африканским странам как Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее зерно. В каждую из этих стран будет поставлено по 25-50 тыс. тонн зерна, доставка грузов тоже будет за счет России, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия – Африка".

"Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, а значит, именно РФ вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Наша страна будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы", - заявил президент страны.

Он добавил, что "Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении передовых технологий".

Стоит отметить, что бюджет России сейчас является дефицитным. Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета в 2023 году на уровне от 2% до 2,5% ВВП.