27 Июля 2023
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Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе построят котельную, которая позволит увеличить жилую застройку Солнечного

Новая котельная в Солнечном повлияет на увеличение жилой застройки сельского поселения. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в рамках рабочей поездки в Солнечный. Возведение коммунального объекта реализуется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), предоставленного Фондом национального благосостояния. Стоимость реализации проекта составляет 634,4 млн руб., в том числе 432,9 млн руб. – средства ИБК, 201,5 млн руб. – средства Сургутского района.

"Есть небольшое отставание, но подрядчик заверил, что в сентябре его догонит. Надеюсь, что в следующем году введем новую современную котельную. Она будет функционировать взамен двух существующих. Ну, и плюс дополнительно 15 МВт дополнительной мощности для того, чтобы улицу Зои Космодемьянской можно было дальше застраивать" – сказал Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Отметим, в Сургутском районе теплоснабжение для населения, а также бюджетной сферы и сторонних потребителей осуществляют ресурсосснабжающие организации на 27 котельных. В поселениях, самостоятельно исполняющих полномочия по федеральному закону №131-фз (Лянтор, Федоровский, Нижнесортымский), работает шесть котельных. 21 котельная находится в эксплуатации МУП ТО УТВиВ 1.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой неоднократно отмечал, что объекты коммунальной инфраструктуры муниципалитета имеют высокий процент износа. Поскольку зимы в Югре холодные и длительные, ресурсоснабжающие организации в летний период выполняют организационно-технические мероприятия по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду на источниках теплоснабжения – котельные, а также ЦТП и инженерных сетях.

По мере необходимости проводятся капитальные ремонты. Летом 2023 г. капитально отремонтируют шесть котлов в Нижнесортымском (18,98 млн руб.), Солнечном (16,5 млн руб.), Русскинской (11,98 млн руб.), а также оборудование, взаимодействующее с котлами. Ранее, в 2020-22 гг., реконструированы три котельных с переводом их работы с нефтяного топлива на газообразное – Высокий Мыс (59,2 млн руб.), Лямина (61,3 млн руб.), Сытомино (55,4 млн руб.). Реконструкция выполнена при участии Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Общая сумма составила 175,9 млн руб., в том числе средства Фонда – 97,2 млн руб., средства Сургутского района – 40,7 млн руб., средства МУП "ТО УТВиВ №1" МО СР – 38,0 млн руб.. Строительство и реконструкция коммунальных объектов – приоритетные задачи Команды Югры для развития региона.

Котельная в Солнечном(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

Теги: Андрей Трубецкой, котельная, Солнечный, застройка, коммунальные сети


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