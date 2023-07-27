27 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: t.me/bazabazon

Херш: Администрация Байдена сыграла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, применялись американские технологии, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш. Он ссылается на чиновника из США, передает РИА Новости.

"Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда", - приводит слова чиновника Херш.

Напомним, в США отрицают причастность к террористической атаке на Крымский мост. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер.

Чиновник прокомментировал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, обвинившего американцев в покрывательстве украинских нацистов, и подчеркнув, что тем самым США становятся соучастниками преступлений Киева.

Теги: сеймур херш, крымский мост, байден


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