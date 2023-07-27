В Челябинской области приняли закон о контроле за техническим состоянием аттракционов

В Челябинской области приняли закон о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Заниматься проверкой регистрации и состоянием аттракционов будет региональный минсельхоз, в структуру которого входит управление Гостехнадзора.

Как отметили в областном парламенте, закон должен способствовать обеспечению безопасности использования аттракционов, сохранению жизни и здоровья граждан.