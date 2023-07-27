Из-за военного положения на Украине будут перенесены парламентские выборы

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения еще на 90 суток – до 18 ноября 2023 года. На тот же срок продлено действие всеобщей мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат ВР Ярослав Железняк.

Из-за военного положения будут перенесены (пока на неопределенный срок) парламентские выборы, которые должны были состояться в стране в конце октября, но во время особого режима они проводиться не могут.