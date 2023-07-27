В ТРЦ Алатырь произошел пожар. 300 человек эвакуировали

Сегодня в ТРЦ Алатырь произошел пожар, из-за чего 300 сотрудников и посетителей пришлось эвакуировать. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.57. Как оказалось, на первом этаже в торговом помещении загорелось растительное масло во фритюрнице. Огонь был потушен персоналом до прибытия огнеборцев.

Эвакуировались люди самостоятельно, информации о пострадавших не поступало. На место прибыло 38 пожарных и 13 единиц спецтехники.