В Воронежской области сбит беспилотник самолетного типа

Беспилотник самолетного типа сбит в Верхнехавском районе Воронежской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, это "Орлан-10", который был посажен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Место падения оцеплено. Специалисты устанавливают, откуда и кем был запущен БПЛА.

В мае два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области. БПЛА, начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении, писал телеграм-канал Baza. По его данным, пострадали около 14 военнослужащих.